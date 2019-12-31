Чебан: я желаю всем счастья и любви в Новом году

Уходящий год был очень непростым, полагает мэр Кишинева Ион Чебан. В 2019 году в Молдове произошло очень много изменений, однако глава кишиневской администрации оценивает их, как положительные.
"Если говорить исключительно о Кишиневе, то за этот короткий срок нам кое-что удалось сделать. Как минимум, удалось привести город в порядок, навести чистоту, создать для людей атмосферу праздников", - отметил Чебан.
Кишиневцам Чебан пожелал, чтобы следующий год был лучше, чем прошедший, чтобы у всех было крепкое здоровье, чтобы радовали дети и внуки, чтобы были здоровы близкие.
"Я желаю всем счастья, любви и всего самого красивого, что только может вам присниться", - заключил Чебан.
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