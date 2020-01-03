Мнение: в Молдове закон о строительстве мусоросжигающих заводов опоздал

Руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova, общественный активист Аннаслав Яковенко рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, страна пытается решить проблему мусора, но далеко не самыми передовыми методами.

Летом 2019 года были внесены поправки в Закон о мусоре, который был принят в 2017 году. К сожалению, закон этот, вступивший в силу, до сих пор не работает в Молдове. Закон, который существует уже два года, не действует, и поправки к нему должны были нынешнюю ситуацию как-то изменить. Поправки касались разрешения на строительство установок по сжиганию твердых бытовых отходов различными методами. Об этом рассказал эколог Аннаслав Яковенко.

"Когда мы говорим о сжигании мусора, мы подразумеваем, что это будет иметь негативное воздействие на окружающую среду и наше здоровье. Процесс открытого горения, действительно, очень вреден. Однако, согласно новым поправкам, сжигание должно производиться в специализированных установках, которые очищают продукты горения", - отметил Яковенко.

По мнению эколога, у нас этот закон о сжигании мусора опоздал на пару десятков лет. В Молдове 95 процентов твердых бытовых отходов мы не перерабатываем. И такие примитивные методы, как хранение мусора под открытым небом, наносят огромный вред окружающей среде.

"Мы прекрасно знаем ситуацию на свалках в Цынцаренах, в Бубуечь, какая там антисанитария, какие продукты распада выделяются в окружающую среду, как это проникает в грунтовые воды. Эту проблему надо было комплексно решать еще лет 20-15 назад, но мы только сейчас к ней подошли", - сообщил Яковенко.

Как считает эколог, этот закон опоздал, поскольку в нем упоминаются не самые передовые методы уничтожения мусора. Один из наиболее совершенных на сегодняшний день – это пиролизный метод, или метод плазменного горения. К сожалению, эта технология не признана законом единственным возможным способом утилизации мусора путем сжигания. И в случае, если в страну придут инвесторы, которые захотят реализовать здесь устаревшие технологии переработки, это также может привести к серьезным экологическим последствиям.

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