Муравский: Молдове для развития нужны кредиты

Республика Молдова – это страна, которая еще очень долго будет характеризоваться экономикой с отрицательным платежным балансом, заявил в эфире радиостудии Sputnik экономический эксперт Александр Муравский.

Молдова, к сожалению, продает меньше, чем покупает, и импорт в нашей стране еще довольно долго будет преобладать над экспортом. Правительство каждый год ставит перед собой задачу увеличить экспорт, и каждый год сталкивается с невозможностью ее осуществить, сообщил экономист Александр Муравский.

"Прогноз на год, который сделали в Expert-Group, показывает, что нас снова ждет определенное падение экспорта. Хотелось бы, конечно, надеяться, что ситуация будет лучше, но надо учитывать и такой вариант", - отметил эксперт.

Отрицательный платежный баланс для нашей страны означает, что нам необходимо покупать за валюту те ресурсы, без которых мы не можем обойтись. А это – жизненно важные ресурсы: электроэнергия, газ, металл.

"У нас помидоры невозможно вырастить без того, чтобы что-то не импортировать: пленку, химикаты. И разница между тем, что мы получаем за продажу, и тем, что мы тратим, - не в пользу приходного баланса. Этот отрицательный баланс надо за счет чего-то покрывать", - сказал Муравский.

Экономист пояснил, что для развития стране необходимы кредитные ресурсы. Бояться их не надо, поскольку за счет этих кредитов развивается экономика. Наиболее развитые страны характеризуются, как правило, и большим долгом. А вот если взглянуть на список государств с самым маленьким долгом, то можно заметить, что речь идет о беднейших странах Африки. Поэтому Молдове для развития кредиты нужны, и они нужны будут постоянно, заключил Муравский.

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