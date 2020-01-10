Мокану: пятая часть населения Молдовы - очень бедные люди

В Молдове всего 5% населения можно отнести к настоящему среднему классу, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Социологи предпочитают говорить не о классах применительно к Молдове, а о социальных стратах (принцип разграниче­ния (расслоения) людей на социальные классы и слои по таким критериям, как уровень дохода, властные полномочия, пре­стижность профессии - Прим. ред.). И, когда речь заходит о бедных и очень бедных, то, как отмечают специалисты, за те 200 лет, что в Молдове ведутся социологические исследования, доля бедного населения всегда составляла около двух третей, то есть, порядка 65-70% населения.

"Это говорит о нестабильности в нашем обществе, о том, что в таком обществе может произойти все, что угодно. Если человек голоден, ему терять нечего, он способен на все. Именно поэтому стоит прилагать усилия для поддержки среднего класса, который у нас только формируется", - отметил Мокану.

Если следовать критериям, которые предложила российский социолог и экономист Татьяна Заславская, то, судя по социальному статусу, по социальной идентификации и по доходам населения, в Молдове всего 5% населения можно отнести к среднему классу. Часть населения не входит в категорию бедных только благодаря помощи, оказываемой родственниками, работающими за рубежом. Однако этих людей нельзя отнести к среднему классу, поскольку они не зарабатывают этих денег сами. Получаемые ими средства можно рассматривать, как помощь, пособие, а живущих на пособие к среднему классу уже не относят.

Доля очень бедного населения в Молдове, по словам социолога, - около 20%. И это, как отметил Мокану, не пенсионеры, хотя, конечно, они средним классом тоже не являются. Однако есть и те, чей доход ниже, чем у пенсионеров.

Очень бедные в Молдове - это монопарентальные семьи (с одним родителем), многодетные семьи, безработные, сезонные рабочие, те, кто живет на пенсию по инвалидности, ну, и бездомные, заключил Мокану.

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