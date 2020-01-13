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Stanislav Pavlovschi
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Павловский: почему в Молдове велико недоверие общества к судебной системе

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200113/28837477/pavlovschi-pochemu-v-moldova-veliko-nedoverie-obschestva-k-sudebnoy-sisteme.html

Одна из основных проблем правосудия в Молдове состоит в том, что и уголовный, и гражданский процессы в Молдове не содержат никаких стандартов доказывания, заявил в эфире студии Sputnik Молдова адвокат, бывший судья ЕСПЧ от Молдовы Станислав Павловский.

Молдавскому правосудию необходимо принять определенный стандарт доказывания - это та мера, которой измеряются полученные доказательства, и на основе чего судья должен прийти к выводу о виновности или невиновности человека. Более подробно о том, что такое стандарт доказывания и почему без него невозможно осуществлять правосудие, рассказал адвокат Станислав Павловский.

"Расстояние измеряется сантиметрами, метрами и так далее, вес – килограммами, граммами, тоннами, время – секундами, минутами, часами. Так и в уголовном праве вина измеряется стандартом доказывания", - отметил Павловский.

По словам юриста, к примеру, в США такой стандарт возведен на уровень конституционного принципа. В Молдове же, в отсутствии такого стандарта, судья руководствуется своими внутренними убеждениями, что открывает двери для субъективизма, убежден юрист.  

"Субъективизм, в свою очередь, открывает двери коррупции. Когда ни судья, ни прокурор не связаны нормами в определении вопроса "виновен-невиновен", это становится проблемой, которая должна решаться", - считает Павловский.

Как сказал эксперт, в случае, когда стандарт доказывания существует, приговор не зависит от личности судьи. Десять разных судей в отношении одного и того же дела вынесут аналогичные судебные решения. В Молдове такого не происходит, поскольку приговор во многом зависит от субъективного мнения судьи.

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