Мокану: стремление к знаниям среди молодежи в Молдове утеряно

Почему в Молдове такой высокий процент молодых людей, которые не учатся и не работают, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

По последним данным Международной организации труда, среди стран Восточного партнерства в Молдове – самый высокий процент незанятой молодежи. То есть, речь идет о юношах и девушках, которые не учатся и не работают. У нас их доля составляет 27,8 процентов. Для сравнения, в соседних странах показатель существенно ниже. В Румынии таких молодых людей 17,4 процента. Доля украинской незанятой молодежи - 14,7 процента. Почему сложилась подобная ситуация, сообщил социолог Виктор Мокану.

"Те изменения, которые произошли в нашем обществе, в его социальной структуре, привели к такому положению дел. Обратите внимание, после 1990-х годов мало кто из молодых людей вообще стремился к знаниям. Они наблюдали за тем, что происходит вокруг, и видели, что мелким бизнесом можно заниматься и без образования", - отметил Мокану.

Как заявил эксперт, у молодежи полностью был потерян интерес к науке. Кроме того, маленькие зарплаты, получаемые представителями многих специальностей, таких, как, к примеру, учителя, врачи, заставили многих отказаться от идеи продолжать образование.

При всем при этом, сейчас присутствует понимание того, что хорошее образование можно получить только за границей. Именно 1990-е стали тем моментом, когда начался процесс расслоения общества и окончательно стало ясно, что в Молдове есть 5-6 процентов тех, кого можно назвать обеспеченными, и две трети населения, относящихся к бедным.

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