Кравчук: я собирался снимать "Союз спасения" в Молдове

Известный российский режиссер Андрей Кравчук рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как выбирал место для натурных съемок своего последнего фильма.

Художественный фильм "Союз спасения" стал, пожалуй, самым громким кино-событием конца 2019 и начала 2020 года в России. И не только в России – даже в Молдове случился небольшой медийный скандал из-за того, что лента не демонстрируется в кинотеатрах. Фильм обсуждаем, о нем спорят, его хвалят так же отчаянно, как и ругают. Однако "Союз спасения" мог стать фильмом, снятым в Молдове – об этом в эфире передачи "Экспертиза" студии Sputnik Молдова рассказал режиссер Андрей Кравчук.

"Вы не поверите, но я приезжал сюда выбирать натуру для "Союза спасения". По понятным причинам мы не могли снимать фильм на Украине, а нам нужна была именно гоголевская Украина. И Молдова идеально для этого подошла", - заявил режиссер.

Этого не произошло, о чем режиссер жалеет.

"К сожалению, нас остановили финансовые риски. Мы должны были строить деревню, лесов в Молдове мало, пришлось бы вести дерево с собой. Кинопроизводство у вас тоже не очень развито, актеров всех пришлось бы возить и непрерывно перемещать. Финансовые затраты стали неподъемными" – пояснил Кравчук.

Андрей Кравчук снял несколько художественных фильмов, которые стали известными и получили множество кинопремий. Самые известные – это "Итальянец", "Адмиралъ", "Викинг" и "Союз спасения".

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