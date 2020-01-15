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Анжела Колацки
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Колацки: аполитичный кандидат в президенты – это что-то из области фантастики

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Доцент кафедры политических наук Государственного университета Молдовы Анжела Колацки в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировала заявления партии DA о необходимости выдвинуть единого кандидата от правых сил, который не принадлежал бы ни к какой партии.

Платформа DA обратилась с призывом ко всем правым и правоцентристским силам выдвинуть единого кандидата для участия в президентских выборах, которые должны состояться в нынешнем году. Особо подчеркивается то, что этот человек не должен принадлежать к какой-либо партии. Политолог Анжела Колацки считает, что данное заявление – прежде всего, попытка заигрывания с избирателем, используемая в качестве одного из методов политической борьбы.

"При любом раскладе, если этот кандидат не будет членом какого-либо политформирования, это крайне странно. Но даже если опустить этот момент, то в таком случае, это должна быть очень известная, обладающая высоким авторитетом, личность, которую нужно будет "раскрутить" на этой политической платформе", - подчеркнула Колацки.

Как заметила политолог, заявления политиков о том, что они готовы выдвинуть аполитичного кандидата, избирателям не следует воспринимать всерьез. Вообще, тезисы политиков, что они готовы не заниматься политикой, претендуя на участие в политической жизни страны – это что-то из области фантастики.

"Президент – это политическая должность. А заявления о выдвижении аполитичного кандидата - это то, что я называю "политическим кокетством" перед электоратом. Но оно тоже объяснимо, это один из приемов политического пиара", - добавила Колацки.

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