Алекса: поездки "с комфортом" в Молдове будут не востребованы

Будут ли граждане Молдовы путешествовать в автобусах с комфортом, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По инициативе Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы весь транспорт будет классифицирован по категориям комфорта. Путешествие в транспорте с повышенным комфортом обойдется гражданам дороже. Однако, скорее всего, такой транспорт в итоге будет нерентабелен, отмечают представители Ассоциации патронатов автоперевозчиков.

Как заявил председатель ассоциации Олег Алекса, пассажиры, скорее всего, предпочтут транспорт похуже, но подешевле, а автоперевозчикам, чтобы соответствовать необходимому уровню комфорта, придется слишком много вложить в машину, которая довольно быстро исчерпает свой ресурс.

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"В транспорте высшей категории нужны навесной дополнительный багажник, кондиционер, там должно быть другое расстояние между креслами, а значит, посадочных мест будет уже не 20, а 17. Только оборудование машины кондиционером стоит 2500 евро. Всего же необходимо вложить около 5000 евро для повышения категории комфорта", - отметил Алекса.

Скорее всего, заявил эксперт, повышенную категорию получат новые заводские автобусы, где есть уже встроенный кондиционер и дополнительное отопление. Однако, в ситуации, когда автобусы по одному маршруту отправляются раз в полчаса или даже чаще, вряд ли категория повышенной комфортности будет востребована. Людей не привлечет дополнительный комфорт, если они будут видеть, что через 15 минут отъезжает другой автобус, билеты на который стоят дешевле.