Яковенко: будет ли решена проблема обеспечения молдавских сел питьевой водой

Президент Игорь Додон выступил с инициативой начать осуществлять уже в этом году в кратчайшие сроки государственную программу по обеспечению сельской местности питьевой водой. Кое-где уже были спроектированы и начали строиться водопроводы, по которым в села поступает вода, соответствующая необходимым параметрам качества. Однако экологический активист Аннаслав Яковенко отметил, что на сегодняшний день проблема обеспечения регионов Молдовы питьевой водой все еще остается очень острой.

"По данным из различных исследований, в некоторых районах в 40-50 процентах сел полностью отсутствует доступ к качественной питьевой воде. Когда мы подписывали договор об ассоциации с ЕС, одной из проблем, которую мы обязались решить, было приведение нормативов к европейскому уровню стандартов питьевой воды", - заявил Яковенко.

Как сообщил экологический активист, в 2016 году ООН объявила глобальные цели до 2030 года, и одной из таких целей является как раз доступ к чистой питьевой воде. И Молдова в рамках сотрудничества с ООН обязалась решить проблему обеспечения питьевой водой на территории своей страны. Ратифицировав конвенцию, Молдова обязалась привести стандарты качества воды в республике в соответствие с международными нормами. Но сегодня качество питьевой воды в республике все еще оставляет желать лучшего, подчеркнул эксперт.