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Михаил Давыдов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Давыдов: с каким уровнем знаний молдаване могут поступить в вузы России

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200117/28889529/Davydov-s-kakim-urovnem-znaniy-moldavane-mogut-postupit-v-vuzy-Rossii.html

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове объяснил требования к молдавским абитуриентам в ведущих вузах РФ.

Россия выделила 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. Речь идет о ведущих университетах страны. Для абитуриентов из Молдовы ожидается более 500 мест. Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов сообщил в эфире студии Sputnik Молдова, что претендовать на обучение в России могут далеко не все молдавские абитуриенты.

"Для начала каждый должен трезво оценить свои возможности, потому что мы приглашаем тех абитуриентов, у которых средний балл не ниже семи. С более низким баллом претендовать на обучение нет смысла", - сказал Давыдов.

Важнейший момент – тестирование. Его можно будет пройти в Молдове.

"По прошествии недели после регистрации молодых людей на сайте, мы объявим о проведении тестирования, по предварительным планам оно пройдет в начале марта. Тестирование точно будет проводится в Кишиневе и Тирасполе, возможно, добавится еще один город – на севере или юге Молдовы", - объяснил собеседник.  

Не стоит забывать, что к заявке на поступление абитуриенту стоит приложить все имеющиеся грамоты и документы, подтверждающие успехи кандидата во внешкольной деятельности. Это может сыграть полезную и даже решающую роль при поступлении.

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