Давыдов: с каким уровнем знаний молдаване могут поступить в вузы России

Россия выделила 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. Речь идет о ведущих университетах страны. Для абитуриентов из Молдовы ожидается более 500 мест. Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов сообщил в эфире студии Sputnik Молдова, что претендовать на обучение в России могут далеко не все молдавские абитуриенты.

"Для начала каждый должен трезво оценить свои возможности, потому что мы приглашаем тех абитуриентов, у которых средний балл не ниже семи. С более низким баллом претендовать на обучение нет смысла", - сказал Давыдов.

Важнейший момент – тестирование. Его можно будет пройти в Молдове.

"По прошествии недели после регистрации молодых людей на сайте, мы объявим о проведении тестирования, по предварительным планам оно пройдет в начале марта. Тестирование точно будет проводится в Кишиневе и Тирасполе, возможно, добавится еще один город – на севере или юге Молдовы", - объяснил собеседник.

Не стоит забывать, что к заявке на поступление абитуриенту стоит приложить все имеющиеся грамоты и документы, подтверждающие успехи кандидата во внешкольной деятельности. Это может сыграть полезную и даже решающую роль при поступлении.