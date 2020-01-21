Мокану: через несколько лет в Молдове могут быть проблемы с выплатами пенсий

Население Молдовы стремительно стареет, а большая часть граждан – это пожилые люди с низкими доходами, нуждающиеся в помощи государства, заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Треть активной рабочей силы из Республики Молдова выехала на заработки за рубеж и не задействована непосредственно в экономике страны. Отток населения будет продолжаться. Все это приводит к тому, что средний возраст остающихся в Молдове граждан станет увеличиваться. В принципе, старение населения – процесс, наблюдаемый и в куда более благополучных, чем Молдова, странах, но там он вызван совершенно другими факторами. Социолог Виктор Мокану отметил, что наши мигранты работают на экономику других государств, а оставшихся в реальном секторе экономики рабочих рук гораздо меньше, чем количество пенсионеров или бюджетников.

"Ситуация становится драматической. Демографы уже говорят о том, что те, кто родился после 1968 года, по достижении ими пенсионного возраста не будут получать пенсию, если будут сохраняться те же самые тенденции в социально-экономическом развитии страны", - сообщил Мокану.

По мнению эксперта, эта группа населения пенсий точно не получит. В то же время, многие в Молдове далеки от фатализма и с оптимизмом смотрят в будущее, надеясь, что в скором времени ситуация в стране изменится. Люди недовольны экономическим состоянием как всей страны, так и собственной семьи, но при этом не теряют надежды на перемены к лучшему. А вообще давно известно, что в бедных странах люди более оптимистично представляют себе будущее, заключил социолог.

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