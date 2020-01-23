Тулбуре: почему трагедия Холокоста произошла в двадцатом веке

Магистр истории, бывший постпред Молдовы при ООН и при СЕ, политический аналитик Алексей Тулбуре рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, почему, по его мнению, в двадцатом веке стал возможен Холокост.

Антисемитизм – не феномен, появившийся и ставший известным только в ХХ веке. Ему две тысячи лет. Но на протяжении истории менялась природа этого явления. Сначала это была ненависть на религиозной почве – евреев обвиняли в том, что они, якобы, были представителями народа, ответственного за распятие Христа. Как рассказал политолог Алексей Тулбуре, с течением времени природа этого явления стала носить социальный характер. Евреи в силу целого ряда причин стали занимать лидирующее положение в сферах, связанных с финансами. Они стали составной частью нового класса буржуазии. Среди них было много обеспеченных людей, что подпитывало антисемитские настроения.

"И только в двадцатом веке, который должен был быть веком гуманизма, антисемитизм приобретает черты биологического, расистского неприятия. Если ранее у евреев была возможность спастись, перейдя из иудаизма в христианство, то, когда ненависть приобрела биологический характер, у евреев не осталось шансов", - заявил Тулбуре.

Как разъяснил политолог, антисемитские настроения активно подпитывались публикациями работ идеологов нацизма. Все это создало предпосылки для физического уничтожения еврейского народа во время Второй мировой войны, потому что природа антисемитизма приобрела расистский характер, что лишало евреев возможности каким-либо образом спасти свои жизни.