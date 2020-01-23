Ионицэ: почему в Молдове повысились цены на топливо

Недавнее повышение цен на топливо серьезно обеспокоило владельцев автотранспортных средств. Многие эксперты отмечали, что предпринятый шаг был поспешным и вряд ли было чем-то объективно оправданым. Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что недавний рост цен на бензин, дизельное топливо и газ было трудно спрогнозировать, поскольку топливный рынок в Молдове весьма сложный.

"Я не хочу оправдывать продавцов нефтепродуктов, но хочу отметить, что, когда цены повышаются, то в этот момент цены честные. Проблема в другом: когда цены падают, продавцы "забывают" их снижать. Нужно ловить продавцов на нечестности не когда цены растут, а когда не падают", - отметил Ионицэ.

По словам эксперта, он провел исследование, которое показывает, что повышение цен на горючее в Молдове отражает мировые тенденции.

То есть, когда на мировых рынках цена на топливо растет, она растет и у нас. Но в то же самое время, когда в мире эти цены снижаются, в Молдове ничего подобного не происходит.

Причина же повышения цен, как разъяснил Ионицэ, состояла в том, что после Нового года повысились акцизы. Акцизный сбор вырос более, чем на 40 банов, а кроме того, повысились котировки нефти на международном рынке, заключил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK