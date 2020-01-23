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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Osmatesco

Ионицэ: почему в Молдове повысились цены на топливо

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал недавнее подорожание всех видов автомобильного горючего на автозаправочных станциях.

Недавнее повышение цен на топливо серьезно обеспокоило владельцев автотранспортных средств. Многие эксперты отмечали, что предпринятый шаг был поспешным и вряд ли было чем-то объективно оправданым. Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что недавний рост цен на бензин, дизельное топливо и газ было трудно спрогнозировать, поскольку топливный рынок в Молдове весьма сложный.

"Я не хочу оправдывать продавцов нефтепродуктов, но хочу отметить, что, когда цены повышаются, то в этот момент цены честные. Проблема в другом: когда цены падают, продавцы "забывают" их снижать. Нужно ловить продавцов на нечестности не когда цены растут, а когда не падают", - отметил Ионицэ.

Повышение цен на бензин
© Sputnik / Валерий Мельников
Глава правительства: рост цен на топливо будет проанализирован
По словам эксперта, он провел исследование, которое показывает, что повышение цен на горючее в Молдове отражает мировые тенденции.

То есть, когда на мировых рынках цена на топливо растет, она растет и у нас. Но в то же самое время, когда в мире эти цены снижаются, в Молдове ничего подобного не происходит.

Причина же повышения цен, как разъяснил Ионицэ, состояла в том, что после Нового года повысились акцизы. Акцизный сбор вырос более, чем на 40 банов, а кроме того, повысились котировки нефти на международном рынке, заключил эксперт. 

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