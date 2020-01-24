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Николае Осмокеску
© Sputnik / Miroslav Rotari

Осмокеску: о плюсах и минусах проекта нового закона о назначении судей

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200124/28956226/osmokesku-o-plyusakh-i-minusakh-proekta-novogo-zakona-o-naznachenii-sudey.html

Доктор международного права, бывший судья Конституционного суда, профессор Николай Осмокеску рассказал о сильных и слабых сторонах проекта нового закона о назначении судей.

В ближайшем будущем Конституционный суд обсудит переданный правительством Республики Молдова проект закона об изменении способа назначения судей. Согласно правительственному проекту закона, судей будет назначать исключительно президент. Это касается и судей Высшей судебной палаты, хотя до сих пор определенную роль в назначении этих судей играл и парламент. Как отметил доктор международного права Николай Осмокеску, он хорошо изучил данный проект закона и знаком с теми проблемами в судебной системе Молдовы, которые этот проект закона призван решить.

"В целом, я одобряю этот проект. Возможно, некоторых смущает, что проект был подготовлен без широкого обсуждения с гражданским обществом, но это не так. Эта проблема неоднократно анализировалась на различных конференциях с широким участием в том числе и гражданского общества", - сообщил Осмокеску.

Новый законопроект доктор международного права оценивает положительно, однако, по его словам, есть в нем и моменты, которые могут отрицательно повлиять на качество подбора и назначения судей и на работу судебной системы в целом. В частности, этот проект предусматривает отмену первого назначения судей на пятигодичный испытательный срок указом президента страны.

На современном этапе, возрастной ценз, который позволяет выдвигать кандидатуру на функцию судьи, очень низок – 25 лет. Во всем мире, когда речь идет о функциях, связанных с решением человеческих судеб, общепризнано, что необходим какой-то период стажировки. Судья в этот период называется ассистент или стажер. Судья-ассистент присутствует на всех процессах, участвует в подготовке всех документов, но окончательное решение должно быть за судьей, который уже является титулярным судьей в данном суде, заключил Осмокеску.   

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