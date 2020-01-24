Ионицэ: рост числа "зеленых" автомобилей не снизит цены на топливо

Все произойдет с точностью до наоборот, считает экономический эксперт, специалист Института Развития и Социальных инициатив.

Цена на любое топливо, будь то бензин, солярка или газ, по словам Вячеслав Ионицэ, состоит из трёх компонентов: стоимость самого горючего, расходы компании и государственные акцизы.

Первая составляющая подвергается то росту, то падению в зависимости от мировых рынков нефти и не будет сильно расти, то есть сохранит относительную стабильность. Расходы молдавских энергетических компаний будут расти, эти компании уже сделали много инвестиций в Молдове, кроме того предсказуемо постоянное увеличение расходов на заработную плату, так как средний размер окладов по Молдове повышается от года к году.

"Самую большую долю роста в цене топлива вносят акцизы: каждый год акциз на литр бензина вырастает на 40-50 бань. Если в этом году акциз составляет где-то 4,5 лея, то в следующем будет 5 леев" – утверждает эксперт.

Акциз на топливо будет постоянно расти и в следующие 10 лет возрастёт от 22 евроцентов до 42 евроцентов, приближаясь к среднему европейскому значению.

Поэтому, чтобы узнать, какие будут у нас цены на бензин в ближайшем и более отдаленном будущем, Ионицэ советует сравнивать их с существующими в Румынии, потому, что к ним они и будут стремиться. Так что с ростом числа "зелёных" автомобилей на базе гибридных или чисто электрических двигателей будут снижаться объемы потребления традиционного топлива, но не цены на него.

В прошлом году число автомобилей, находящихся во владении граждан Молдовы, впервые превысило 1 миллион единиц.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK