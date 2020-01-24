Белоус: на уроках истории необходимо говорить правду о Холокосте

Историк, бывший узник гетто Иосиф Белоус рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что преподаватели истории в учебных заведениях Молдовы часто не готовы к тому, чтобы рассказывать о Холокосте.

В конце января 2000 года правительства 46 государств единогласно приняли Декларацию Стокгольмского международного форума по Холокосту. Было принято решение, что во всех высших учебных заведениях Европы необходимо читать историю Холокоста.

С момента принятия Стокгольмской декларации такие структуры, как Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считают сохранение памяти о Холокосте одним из важнейших моментов в своей деятельности.

Молдова только в прошлом году приняла учебную программу, в рамках которой должна изучаться и история Холокоста, отметил историк, бывший узник гетто Иосиф Белоус.

"Бисмарк хорошо сказал: битвы выигрывают генералы, а войны – учителя истории. Понимаете, кое-как преподавать – это неправильно. Необходимо правду рассказывать, а не замалчивать. Сейчас все еще пытаются замалчивать", - отметил Белоус.

Это, как считает историк, приводит к тому, что у людей складывается совершенно неверное представление о творившихся на территории Бессарабии преступлениях против проживавших здесь евреев. Многие люди не знают о масштабах того, что происходило, и ставят знак равенства между положением и условиями жизни евреев в гетто и между репрессированными, которых уже после войны ссылали в Сибирь.

"В Сибири дети репрессированных ходили в школы и заканчивали высшие учебные заведения, а мы дрожали каждый день за свою жизнь", - подчеркнул собеседник.

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