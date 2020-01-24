18:08 24 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Иосиф Белоус, историк, узник гетто
© Sputnik / Vladimir Polusatov Владимир Полушатов

Белоус: на уроках истории необходимо говорить правду о Холокосте

Экспертиза
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2896/93/28969391.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200124/28969565/belous-na-urokakh-istorii-neobkhodimo-govorit-pravdu-o-holocaust.html

Историк, бывший узник гетто Иосиф Белоус рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что преподаватели истории в учебных заведениях Молдовы часто не готовы к тому, чтобы рассказывать о Холокосте.

В конце января 2000 года правительства 46 государств единогласно приняли Декларацию Стокгольмского международного форума по Холокосту. Было принято решение, что во всех высших учебных заведениях Европы необходимо читать историю Холокоста.

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в официальной церемонии памяти жертв Холокоста.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон: Холокост – страшный урок, поэтому важно сохранять мир

С момента принятия Стокгольмской декларации такие структуры, как Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считают сохранение памяти о Холокосте одним из важнейших моментов в своей деятельности.

Молдова только в прошлом году приняла учебную программу, в рамках которой должна изучаться и история Холокоста, отметил историк, бывший узник гетто Иосиф Белоус.

"Бисмарк хорошо сказал: битвы выигрывают генералы, а войны – учителя истории. Понимаете, кое-как преподавать – это неправильно. Необходимо правду рассказывать, а не замалчивать. Сейчас все еще пытаются замалчивать", - отметил Белоус.

Это, как считает историк, приводит к тому, что у людей складывается совершенно неверное представление о творившихся на территории Бессарабии преступлениях против проживавших здесь евреев. Многие люди не знают о масштабах того, что происходило, и ставят знак равенства между положением и условиями жизни евреев в гетто и между репрессированными, которых уже после войны ссылали в Сибирь.

"В Сибири дети репрессированных ходили в школы и заканчивали высшие учебные заведения, а мы дрожали каждый день за свою жизнь", - подчеркнул собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Путин на форуме памяти Холокоста напомнил миру правду об истории войны
Тулбуре: почему трагедия Холокоста произошла в двадцатом веке
Холокост: трагедия евреев из Теленешт


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Холокост: скорбные страницы истории евреев Молдовы.
Холокост оставил свой след на улицах Кишинева
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться