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Шимшон Изаксон
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Изаксон: в Кишиневе далеко не все знают об истории кишиневского гетто

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Раввин еврейской общины республики Молдова Шимшон Изаксон рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как в Молдове сохраняется память о Холокосте.

О том, что в Кишиневе существовало гетто, знают далеко не все жители Кишинева, хотя в память об этой тяжелой странице истории на бывшей территории гетто был установлен памятник. Авторами памятника стали скульптор Наум Эпельбаум и заслуженный архитектор Молдовы Семён Шойхет. Монумент был установлен в 1992 году. Как сообщил Раввин еврейской общины республики Молдова Шимшон Изаксон, он опрашивал прохожих, знают ли они, что когда-то на территории Кишинева находилось гетто. К сожалению, среди горожан мало кто об этом знает, и даже далеко не все знают, что вообще такое гетто.

"Несколько лет назад, в годовщину основания кишиневского гетто, я снял видео, где опросил десять человек, задав им один и тот же вопрос: "Скажите пожалуйста, что такое гетто?" Я был в шоке, что многие этого не знают, потому что это история всей Европы, и особенно эта история должна была быть известна именно здесь", - подчеркнул Изаксон.

По словам раввина, в Молдове есть прогресс в том, что люди больше узнают о Холокосте, но мы еще далеки от реального понимания этой трагедии. Как отметил Изаксон, признание памяти о Холокосте обязывает нас к определенной ответственности. Необходимо дать однозначные оценки историческим событиям тех лет, героям и преступникам прошлого века. Это всегда непросто, заключил Изаксон.

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