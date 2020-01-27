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Виктор Мокану
© Sputnik / Osmatesco

Мокану: Молдову уже начали покидать и обеспеченные граждане

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200127/28996944/mokanu-moldova-uzhe-nachali-pokidat-i-obespechennye-grazhdane.html

Председатель Ассоциации социологов и демографов Республики Молдова Виктор Мокану заявил в эфире студии Sputnik Молдова о том, что предпосылок для снижения уровня миграции среди молдавских граждан пока нет.

Первой волной миграции из Молдовы была экономическая, когда люди выезжали из страны из-за невозможности найти заработок на родине, позволяющий более-менее достойно существовать. Вначале молдавские граждане мигрировать на заработки стали в Россию, затем – в Европу. Часть проблем в обществе это помогло решить: дети мигрантов смогли получить платное образование, приобрести жилье. Однако сейчас мы столкнулись с новой волной миграции, отметил социолог Виктор Мокану.

"Новая волна миграции вызвана социально-психологическими проблемами. Молодое поколение побывало за рубежом, увидело, как живут в других странах. И уже уезжают люди, которые имеют хорошую работу на родине, квартиры, автомобили, могут себе позволить зарубежный отдых", - сообщил Мокану.

По словам Мокану, отъезд части обеспеченного населения связан с тем, что люди начинают выбирать жизнь там, где лучшие социально-бытовые условия: выше уровень медицинского обслуживания, лучше развита социальная инфраструктура, более высокий уровень образования. Миграция, характерная для Молдовы сейчас, является следствием процесса урбанизации, считает социолог. Люди переезжают из сел в города, а из стран с невысоким уровнем развития экономики – в страны, где этот уровень выше.

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