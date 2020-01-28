Ионицэ: деньги, которые могли бы пойти на ремонт дорог, мы проедаем

Деньги, полученные от акцизов на топливо, должны полностью идти на ремонт дорог, но в последние годы они, к сожалению, тратятся на текущее потребление, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

После Нового года в Молдове повысились акцизы на топливо. Повышение цены эксперты оправдывают ростом акцизов. Экономист Вячеслав Ионицэ отметил, что было бы правильно, если бы все деньги, полученные от акцизов, ши на ремонт дорог, но, к сожалению, в нынешних условиях это не всегда возможно.

"Мы тратим эти деньги на пенсии, зарплаты, и забываем про дороги. По закону 80 процентов акцизов за топливо должно идти на дороги, но они не идут. Когда вы заливаете полный бак своего автомобиля, то где-то 150-160 леев от уплаченной вами суммы должно идти в дорожный фонд, но идут только 60 леев", - сообщил Ионицэ.

После подорожания, на автозаправочных станциях бензин А98 стал продаваться по 19,8 лея (прежняя цена – 19,25 лея), А95 – по 19,2 лея (18,65 до повышения цены), дизель стал дороже на 65 банов и его цена теперь – 17,05 лея. Газ подорожал более, чем на лей и стал стоить 11,05 лея (цена до повышения – 9,85 лея).