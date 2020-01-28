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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: ждет ли Демпартию раскол

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик Корнелиу Чуря ответил на вопрос студии Sputnik Молдова, что сейчас происходит в Демократической партии и почему внутри нее нет единства.

По мнению многих экспертов, Демпартия сейчас фактически разделена на несколько частей, и внутри каждой существуют свои лидеры.

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мидриган рассказал, есть ли будущее у Демпартии

В таких условиях становится проблематично принимать какие-либо единые решения. Означает ли это, что партия может расколоться, даже на несколько частей?

Как отметил политолог Корнелиу Чуря, среди политических обозревателей существует точка зрения, что партия фрагментирована, и внутри нее существуют три лагеря. Первый – лагерь сторонников Павла Филипа, второй - лагерь соратников Плахотнюка, а также третий – лагерь оппортунистов, которые не очень удовлетворены нынешней ситуацией и происходящим в политформировании.

"Я немного иначе смотрю на ситуацию в этой партии, для меня менее интересны все эти группы, они неполно отражают политическую конфигурацию. На мой взгляд, очень сложно сейчас говорить о сторонниках Плахотнюка как о какой-то группе влияния, учитывая, что Плахотнюк вряд ли вернется и активную роль играть в политике не будет", - заявил Чуря.

По мнению политолога, в Демпартии сейчас разворачивается определенная борьба за влияние. Однако в основном Павел Филип контролирует ситуацию, что позволяет ему спокойно чувствовать себя на посту лидера политсилы. Местные выборы показали, что он смог удержать единство партии.

Депутаты демократы парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
У фракции Демпартии в парламенте - новое руководство

"Возмутитель спокойствия в Демпартии – это парламентская фракция. Павел Филип пытался быть лидером в этой фракции, это ему не совсем удавалось, его заменили на Дьякова. То есть, внутри фракции происходят разные процессы, многие депутаты хотят лучшего политического будущего для себя", - сообщил Чуря.

Как отметил эксперт, поскольку единство фракции является проблемой для Демпартии, Филип и его сторонники должны заботиться о том, чтобы обеспечить единство партии. Ведь в случае разрыва фракции Демпартия ослабеет. Но единство будет непросто сохранить, подчеркнул Чуря.

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