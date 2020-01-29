Пержу: выставка "Сделано в Молдове" важна для производителей и для инвесторов

Министр сельского хозяйства Молдовы рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о значимости проходящего сейчас в столице республики смотра отечественной продукции.

Хотя в Молдове проводится много специализированных экспозиций, выставка "Сделано в Молдове" - в числе самых важных для аграриев, считает глава Минсельхоза Молдовы Ион Пержу. Как отметил министр, на стендах представлены наиболее качественные образцы продукции со всей страны.

"В Молдове самые вкусные яблоки, мед, вина. Не будем забывать и о наших овощных консервах, мясных продуктах. Да, сейчас мы живем в условиях открытого рынка, глобализации. Но поддержка отечественного производителя очень важна", - заявил Пержу.

По словам министра, Молдова имеет большой потенциал в выпуске органической продукции, потому что в стране прекрасные черноземы, существуют организации, которые консультируют производителей, в том числе относительно методов и средств защиты растений, которые можно применять, чтобы конечный продукт считался экологичным. Также Пержу напомнил и о субсидиях, которые выделяются именно производителям органической продукции.

"На рынках Евросоюза наблюдается определенный дефицит таких товаров, 25 процентов спроса на них не удовлетворяется. Кстати, обычно, когда мы говорим об эко-продукции, то вспоминаем мед, фрукты, орехи, но не будем забывать, что у нас в Молдове есть и производители органической злаковой продукции", - добавил министр.

Выставка "Сделано в Молдове" важна и для инвесторов, поскольку они видят широкий ассортимент представленной продукции и понимают, что в Молдове можно производить качественные и востребованные товары, заключил Пержу.

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