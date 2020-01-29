Харя: граждане Молдовы начали больше доверять отечественным производителям

Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Сергей Харя рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, какие аспекты производственной деятельности волнуют участников выставки "Сделано в Молдове".

Самая большая проблема в Молдове – отсутствие квалифицированной рабочей силы. Об этом заявили сами представители предприятий и различных сфер предпринимательства в ходе беседы с главой Торгово-промышленной палаты Молдовы на выставке "Сделано в Молдове". Как подчеркнул Сергей Харя, осложняет ситуацию отсутствие дешевых банковских кредитов на ведение бизнеса, также беспокоит отечественных товаропроизводителей нелояльная конкуренция на местном рынке.

"Производители просят содействия в продвижении наших товаров за рубежом, кроме того, жалуются на конкуренцию со стороны импортных товаров, к качеству которых, порой, есть большие вопросы", - отметил Харя.

В то же время, радует, что граждане Молдовы начали больше доверять отечественным товаропроизводителям. Выбор в пользу отечественного продукта для Молдовы означает поддержку нашего производства, рабочих мест, пополнение бюджета за счет налогов.

"Также приятно, что многие компании на выставке представили новые продукты, новые разработки, которые предлагают местному потребителю. На выставке побывали делегации из 15 стран, более 150 зарубежных предпринимателей, которые знакомятся с нашими производителями", - добавил Харя.

Выставку посетили представители руководства страны, аккредитованные в Молдове дипломаты, на открытии выступил также глава миссии Евросоюза, который отметил качество молдавских продуктов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK