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Выставка Сделано в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari

Харя: граждане Молдовы начали больше доверять отечественным производителям

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Сергей Харя рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, какие аспекты производственной деятельности волнуют участников выставки "Сделано в Молдове".

Самая большая проблема в Молдове – отсутствие квалифицированной рабочей силы. Об этом заявили сами представители предприятий и различных сфер предпринимательства в ходе беседы с главой Торгово-промышленной палаты Молдовы на выставке "Сделано в Молдове".  Как подчеркнул Сергей Харя, осложняет ситуацию отсутствие дешевых банковских кредитов на ведение бизнеса, также беспокоит отечественных товаропроизводителей нелояльная конкуренция на местном рынке.

"Производители просят содействия в продвижении наших товаров за рубежом, кроме того, жалуются на конкуренцию со стороны импортных товаров, к качеству которых, порой, есть большие вопросы", - отметил Харя.

В то же время, радует, что граждане Молдовы начали больше доверять отечественным товаропроизводителям. Выбор в пользу отечественного продукта для Молдовы означает поддержку нашего производства, рабочих мест, пополнение бюджета за счет налогов.

Выставка Сделано в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Также приятно, что многие компании на выставке представили новые продукты, новые разработки, которые предлагают местному потребителю. На выставке побывали делегации из 15 стран, более 150 зарубежных предпринимателей, которые знакомятся с нашими производителями", - добавил Харя.

Выставку посетили представители руководства страны, аккредитованные в Молдове дипломаты, на открытии выступил также глава миссии Евросоюза, который отметил качество молдавских продуктов.

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