Лисневский: готова ли молдавская оппозиция к уличным выступлениям

Оппозиции сложно будет вывести своих сторонников на улицы для массовых выступлений, поскольку оппозиция так и не выбрала для этого подходящий повод. Майя Санду ушла с поста премьер-министра, заявив о необходимости реформы юстиции. Это крайне важная для Молдовы тема, но, к сожалению, Майе Санду не удалось донести до населения актуальность этой проблемы. Как заявил политолог Ян Лисневский, согласно данным нескольких опросов, лишь 4 процента населения считают, что реформа юстиции является одной из основных проблем в стране.

"Оппозиция не объяснила населению, насколько реформа юстиции важна и почему. Людям не понятно, как это может сказаться на них, привести к увеличению зарплат, пенсий. Из-за того, что это не было сделано, лишь небольшая доля населения считают эту проблему требующей немедленного решения", - заявил Лисневский.

Как отметил политолог, человека волнуют, прежде всего, те проблемы, с которыми он сталкивается постоянно. Это, прежде всего, экономические проблемы: цены, зарплаты, пенсии. Граждане не склонны углубляться и искать первопричину всех экономических проблем. Люди видят только непосредственную связь: высокие цены – виновато правительство, маленькая зарплата – виновато оно же. В то же время, существует непосредственная взаимосвязь законов с экономическим положением граждан, однако людям неинтересно вникать в такие тонкости. Поводом для недовольства, которое выплеснулось бы в уличные выступления, должно стать что-то очень конкретное, что касается граждан напрямую, заключил Лисневский.