Криган: почему молдавская продукция не завоевывает европейские рынки

Рынок Евросоюза не закрыт для молдавских товаров, однако отечественным производителям бывает сложно туда попасть, сказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Андрей Криган.

Рынок Евросоюза является привлекательным для всех стран, слишком многие хотят на него попасть, и Молдове, если она желает туда пробиться, придется преодолевать не только серьезную конкуренцию со стороны других государств, но и собственные комплексы. Об этом заявил экономический эксперт Андрей Криган.

"На этом рынке 500 миллионов потребителей, это один из самых богатых рынков мира. Очередь желающих на него попасть большая. А мы не самые подготовленные, и потому есть некоторые моменты, связанные с нашими комплексами", - отметил Криган.

По словам эксперта, прежде, чем пытаться выйти на этот рынок, необходимо изучить его, поехать туда, пообщаться с потенциальными зарубежными клиентами, узнать, что им нужно. И только после этого, проведя серьезную подготовительную работу, можно попытаться выйти на этот рынок, уже владея ситуацией.

"Тамошние импортеры, дистрибьюторы готовы работать с теми, кто понимает нужды европейских потребителей, кто готов предоставить интересный им продукт, хорошую цену и, главное, значительные объемы продукции, потому что рынок достаточно большой", - сообщил Криган.

Как заявил экономист, для успешной работы необходимо выполнить все эти условия. Но часто барьеры, с которыми сталкиваются наши производители различной продукции, возникают из-за того, что мы не в состоянии отвечать реальным требованиям европейского рынка.

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