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Ian Lisnevschi
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: что нужно сделать правительству, чтобы сохранить свой рейтинг

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200203/29070306/lisnevschi-chto-nuzhno-sdelat-pravitelstvu-chtoby-sokhranit-svoy-reyting.html

Шансы социалистов на то, что их кандидат выиграет президентские выборы, пока что гораздо выше, чем у оппозиции, отметил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Той или иной партии, когда она приходит к власти, дается определенный вотум доверия. Если же через определенный период ожидания населения не оправдываются, то электорат разочаровывается в своих избранниках. Так произошло с правительством Санду в прошлом году, и нынешнему правительству предстоит эту ошибку учесть, заявил политолог Ян Лисневский.

"Если за сто дней нахождения у власти правительство Кику сможет добиться каких-то изменений, которые бы позволили заявить, что начаты такие-то проекты, это даст им еще немного времени. Если за это время они не успеют ничего сделать, то, к сожалению, рейтинг начнет падать", - считает Лисневский.

Политолог напомнил, что нынешний кабинет министров был сформирован в жестких условиях, когда не был принят бюджет, а страна практически на целый год была втянута в предвыборные кампании.

Молдавский премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер-министр Молдовы готов сделать важное заявление

"Уже сейчас правительство должно показать какие-то результаты, чтобы сохранить свой собственный рейтинг, рейтинг президента и рейтинг партии социалистов. Насколько им это удастся, трудно сказать", - подчеркнул Лисневский.

По словам политолога, Кику и его кабинет выбрали стратегию, которую можно назвать рискованной. Они пытаются объяснить обществу все меры, на которые идут, даже радикальные. Но общество желает не объяснений, а результатов, заключил Лисневский.

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