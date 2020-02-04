Михэеш: возможно ли возвращение к сотрудничеству социалистов и блока ACUM

Блок ACUM в преддверии президентских выборов вряд ли пойдет на новую коалицию с Партией социалистов, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

"Партизанская война", которая существует между двумя лидерами блока ACUM, Майей Санду и Андреем Нэстасе, вряд ли позволит им пойти на сотрудничество с какой-либо еще политической силой. Блок очень слабо проявил себя на местных выборах, и данное формирование практически не представлено главами местных администраций в районах. Политолог Роман Михаеш считает, что в этих условиях остальным формированиям было бы невыгодно вступать в какую-либо коалицию с блоком, в котором настолько сильны внутренние противоречия.

"Надеяться на какое-либо сотрудничество с ними социалистам было бы непродуктивно. Социалистам более выгоден альянс с демократами, который им не мешает, поскольку демократы готовы поддержать правительство, не требуя особых условий. Как мы хорошо помним, блок ACUM дал социалистам в прошлом правительстве только одно место – в Министерстве обороны", - сказал Михэеш.

Поэтому, заключил политолог, сотрудничество с ACUM сейчас невыгодно прежде всего самим социалистам.

Кроме того, все усилия Майи Санду и ее партии в ближайшее время, скорее всего, будут направлены на сплочение вокруг себя всего правого и правоцентристского электората, чтобы победить в борьбе за президентское кресло. И сотрудничество с социалистами в эту стратегию никак не вписывается.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что партии должны сами разбираться в вопросе - создавать коалицию или нет, но все же порекомендовал социалистам не спешить с созданием альянса с демократами.

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