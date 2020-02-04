Дрон: какие серьезные нарушения в работе прокуратуры выявил Стояногло

Адвокат, председатель Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти Ион Дрон в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о проверке деятельности Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Результаты проверок двух специализированных прокуратур выявили грубые нарушения, допущенные в ходе работы этих ведомств. Специальные меры проводились с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. На пресс-конференции, где были обнародованы подробности, генпрокурор Александр Стояногло публично извинился перед гражданами, пострадавшими от незаконных действий прокуратур. Адвокат Ион Дрон, комментируя произошедшее, отметил, что наиболее вопиющим является тот факт, что проведение спецопераций прокуратур никак не фиксировалось, то есть, масштабы преступлений даже неизвестны.

"Прокуратура может проводить спецоперации против подозреваемых, скрытно устанавливать видео и аудиоаппаратуру, системы слежения, без того, чтобы подозреваемый об этом знал. Так вот, реестр учета этих установок не велся. Из десяти реестров, положенных по внутренней инструкции, имелся только один", - заявил Дрон.

Как разъяснил адвокат, прослушивание телефонов, слежение за кем-либо – все это никак не регистрировалось, следовательно, могло применяться против любого человека, а законность установки таких систем наблюдения проверить не представляется возможным.

"Возникает вопрос – а не содержится ли весь этот накопленный материал в чьих-то руках для компромата? Ведь им можно шантажировать людей. Сейчас меня уже не удивляет, что некоторые депутаты, десять лет пребывавшие в одной партии, вдруг за ночь переходят в другое политформирование", - заключил Дрон.

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