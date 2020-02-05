Михэеш: внешние силы могут способствовать созданию новой коалиции в парламенте

Политолог Роман Михэеш рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, какая коалиция может сложиться в ближайшее время в парламенте Молдовы.

Чтобы рассчитывать на европейское финансирование, Партии социалистов, возможно, все же придется пойти на возможный альянс с блоком ACUM. Как считает политолог Ромин Михэеш, шансы на то, что у них получится вновь создать коалицию, невелики, если говорить о блоке в полном составе. Однако есть и другой, более вероятный вариант: сотрудничество только с партией Майи Санду, без участия Андрея Нэстасе. Кроме Санду в новую коалицию может войти и часть Демпартии, полагает Михэеш.

"Есть версия, что часть демократов во главе с (Дмитрием) Дьяковым и (Павлом) Филипом лояльна к президенту (Игорю) Додону. Другая же часть осталась лояльной к бывшему председателю (Владимиру) Плахотнюку. Если эта версия верна, тогда возможна такая коалиция: социалисты, часть демократов и часть блока ACUM во главе с Майей Санду", - заявил Михэеш.

Как отметил политолог, Нэстасе в этой коалиции - явно лишний, поскольку он видит именно действующего президента своим главным соперником. Что же касается Майи Санду, то у нее достаточно сильные позиции в плане международной поддержки. Важным фактором тут является поддержка Ангелы Меркель, которая у Санду есть.

Относительно того, насколько вероятно, что подобное парламентское большинство все же будет создано, Михэеш отметил, что "такую конструкцию надо брать во внимание".

"В молдавской политике надо понимать одно - наши политики очень зависимы от внешних сил. Альянс между социалистами и ACUM в июне создавался при посредничестве России, Германии и США. Не исключено, что эти же или какие-то другие силы могут способствовать появлению альянса, где будет часть ACUM, часть демократов и Партия социалистов", - заключил эксперт.

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