Муравский: почему повысились тарифы на междугородние перевозки

Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы выступило с заявлением, цель которого было объяснить, что тарифы на междугородний общественный транспорт повысились "для блага самих же пассажиров", и что результатом станет поднятие уровня комфорта перевозок. Однако, ничего, кроме самих цен за проезд, не поменялось. Ситуацию прокомментировал экономический эксперт Александр Муравский.

"Естественно, любое повышение цен, тарифов вызывает недовольство. Никому не нравится, когда цены растут. Но если посмотреть на ситуацию объективно, тарифы на междугородние перевозки не повышались уже семь лет. При этом выросла стоимость услуг, которые оказывают транспортным организациям, выросли цены на запчасти", - заявил Муравский.

По словам экономиста, в условиях, когда все вокруг дорожает, сложно не реагировать на перемены, сохраняя прежний уровень цен. Поэтому наступил момент, когда стоимость проезда пришлось повысить.

Муравский напомнил, что в середине 1990-х годов был практически разрушен энергосектор страны из-за того, что тарифы на газ, воду, электроэнергию никто не повышал, при том, что объективная необходимость в этом была.

"Цены на транспортные перевозки должны были быть повышены вне зависимости от уровня комфорта этих перевозок. Но тут уже возникает вопрос: а почему бы правительству и Минэкономики не воспользоваться этой ситуацией и не заставить транспортников реально позаботиться о комфорте людей тоже, они же возят не дрова", - заметил эксперт.

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