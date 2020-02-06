Бурлаку: большую часть рабочего времени педагога занимает написание отчетов

Сегодняшняя система образования лишилась многих профессиональных педагогов, и виной тому не только и не столько низкие зарплаты, но и огромная бюрократическая нагрузка, которая ложится на учителей. Юрий Бурлаку, бывший школьный педагог с двадцатилетним стажем, считает, что многочисленные учебные планы, отчеты, другие бумаги, которые вынуждены заполнять учителя, не оставляют преподавателям времени для полноценной подготовки к занятиям и для совершенствования своих профессиональных навыков.

"Самая большая проблема школы – это то, что документацией школа занимается больше, чем учащимися. Для того, чтобы передать свои знания детям, нужно подготовиться к уроку. Надо тратить время, читать дополнительную литературу. Но 80 процентов рабочего времени учитель тратит на заполнение документации, непонятно, кому нужной", - заявил Бурлаку.

По словам эксперта, большая часть этих заполняемых бумаг – излишняя нагрузка на преподавателя, который занят заполнением документов в ущерб учебному процессу. В то время, когда Бурлаку только начинал свою работу, преподавателю необходимо было заполнять ежедневный план урока и журнал. У педагога оставалось достаточно времени для повышения своей квалификации. Сейчас же ситуация сильно изменилась, и школьные педагоги слишком заняты заполнением отчетов, отчего образование только страдает, заключил Бурлаку.