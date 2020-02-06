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Корнелиу Чуря
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Чуря: депутаты, как и все граждане Молдовы, тоже недовольны уровнем жизни

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200206/29109462/ciurea-deputaty-kak-i-vse-grazhdane-moldova-tozhe-ne-dovolny-urovnem-zhizni.html

Политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал информацию о том, что зарплата депутатов парламента в Молдове выросла с 14 тысяч до 18 тысяч леев.

Хватит или нет новой зарплаты на удовлетворение всех депутатских запросов, зависит от аппетитов конкретных личностей. Кому-то, возможно, и эта сумма покажется недостаточной. Однако тот факт, что парламентарии задумались о необходимости повышения собственного благосостояния, говорит о том, что ничто человеческое им не чуждо, и что они тоже недовольны положением дел в стране, видя, что даже их доходов не хватает для удовлетворения ежедневных человеческих потребностей. Как полагает политолог Корнелиу Чуря, такие действия могут привести к неприятным политическим последствиям, если власть не возьмет на себя обязательство объяснить гражданам необходимость такого шага.

"Я думаю, было бы справедливо, если бы депутаты повышали свой уровень жизни только в том случае, когда в стране присутствует определенный экономический рост, и если параллельно происходит аналогичный рост зарплат у всех граждан Молдовы", - заявил Чуря.

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По словам политолога, возможно, что находящимся у власти известно что-то о готовящемся экономическом росте, однако пока граждане этого не замечают, в связи с чем депутаты идут на определенный политический риск, принимая такое решение.

Впрочем, отчасти этот шаг с повышением зарплат понятен и объясним, поскольку, считает Чуря, повышение зарплаты поможет в какой-то мере предотвратить появление политических "перебежчиков", которые соглашаются перейти из одного политформирования в другое за материальное вознаграждение.

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