Осмокеску: конфискация автомобилей у пьяных водителей противоречит Конституции

Глава Национального инспектората по патрулированию Виктор Маноле заявил о том, что власти рассматривают законопроект, согласно которому у водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, транспортное средство может быть конфисковано. Ужесточение наказания для пьяных за рулем, возможно, является необходимой мерой, но насколько законна такая инициатива – конфискация автомобиля, являющегося частной собственностью? Юрист Николай Осмокеску высказал свое мнение об этом.

"Я сторонник того, чтобы ужесточить меры наказания в виде материальной ответственности (штрафа) как одной из форм, которая может снизить процент правонарушений среди автомобилистов. Кроме того, имеет смысл лишение прав на определенный срок или навсегда", - отметил Осмокеску.

Что же касается такой меры, как конфискация автомобиля, то это очень сложный вопрос, поскольку затрагивает уже права собственности, заявил юрист.

"Я думаю, что эта идея не имеет перспектив для законодательного закрепления. Право собственности четко зафиксировано в нашей Конституции, и никто, кроме суда не вправе заниматься конфискацией, и даже суд может применять такую меру только в строго определенных случаях", - разъяснил Осмокеску.

Кроме того, добавил эксперт, существует Европейская конвенция, которая защищает право собственности. И есть ряд случаев, когда наше правительство признавали виновным в несоблюдении права на собственность граждан Республики Молдова. Так что Министерству внутренних дел стоит задуматься о том, чтобы применять в отношении нетрезвых водителей какие-либо другие виды наказания.