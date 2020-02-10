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Александр Панфилий
© Sputnik / Osmatesco

Панфилий: в Кишиневе стало неуютно жить

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200210/29141857/panfilii-v-chisinau-stalo-neuyutno-zhit.html

За последние десять лет Кишинев практически потерял свой индивидуальный облик, заявил в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Управления капитального строительства Кишинева, архитектор Александр Панфилий.

В советскую эпоху Кишинев был в каком-то смысле "передовым" городом в плане внедрения новых строительных технологий, где возводились уникальные архитектурные комплексы, строились монолитные дома, несмотря на сложные сейсмические условия, где был разработан интересный генплан, предусматривавший развитие Кишинева в сторону Днестра, в Вадул-луй-Водэ. Однако за последние десть лет случилось так, что проекты, которые тогда предлагались, были забыты, зато им на смену пришло хаотичное строительство, рассказал архитектор Александр Панфилий.

"Сейчас не соблюдаются элементарные нормы проектирования. У нас рядом с двухэтажными зданиями спокойно может возвыситься 16-этажное, на двух сотках земли строится высотный дом, без того, чтобы учитывать предусмотренные нормы", - сообщил Панфилий.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Строительный хаос: Кишиневу нужен генеральный план развития города
По словам архитектора, за время правления мэра Дорина Киртоакэ мы фактически остались без нормальных дорог, не было завершено строительство сетей канализации и водопровода, много говорилось о необходимости строительства многоэтажных, подземных парковок, но все так и осталось на стадии разговоров. Так и не была никоим образом решена проблема городских пробок, проблема работы очистных сооружений только усугубилась.

Однако молдавской столице необходимо развитие, а для этого должны предлагаться новые пути решения существующих проблем – хотя бы тех, для решения которых не требуются особые затраты, заключил Панфилий.

 

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