Панфилий: в Кишиневе стало неуютно жить

В советскую эпоху Кишинев был в каком-то смысле "передовым" городом в плане внедрения новых строительных технологий, где возводились уникальные архитектурные комплексы, строились монолитные дома, несмотря на сложные сейсмические условия, где был разработан интересный генплан, предусматривавший развитие Кишинева в сторону Днестра, в Вадул-луй-Водэ. Однако за последние десть лет случилось так, что проекты, которые тогда предлагались, были забыты, зато им на смену пришло хаотичное строительство, рассказал архитектор Александр Панфилий.
"Сейчас не соблюдаются элементарные нормы проектирования. У нас рядом с двухэтажными зданиями спокойно может возвыситься 16-этажное, на двух сотках земли строится высотный дом, без того, чтобы учитывать предусмотренные нормы", - сообщил Панфилий.
Однако молдавской столице необходимо развитие, а для этого должны предлагаться новые пути решения существующих проблем – хотя бы тех, для решения которых не требуются особые затраты, заключил Панфилий.