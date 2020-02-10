Жигэу: будут ли конкуренты у Додона и Санду на выборах президента

За месяцы, предшествующие началу выборов президента Республики Молдова, может многое произойти, не исключено появление новой фигуры на политическом поле, которая тоже станет претендовать на президентское кресло, заявил в эфире студии Sputnik Молдова социолог Ион Жигэу.

До выборов президента Молдовы осталось девять месяцев, и этого срока может быть вполне достаточно, чтобы при определенных условиях появилась какая-либо политическая кандидатура, способная составить конкуренцию Игорю Додону и Майе Санду, являющимся, согласно данным многих опросов, основными фаворитами президентской гонки. Однако, чтобы электорат "принял" такого кандидата, он должен соответствовать определенным критериям, полагает социолог Ион Жигэу.

"Это должна быть достаточно известная фигура. Кроме того, она должна иметь достаточно серьезный социальный капитал, то есть, обладать достаточным уровнем доверия со стороны населения. Сейчас трудно сказать, найдутся ли такие лица, и какая будет степень доверия к ним", - отметил Жигэу.

По мнению социолога, никогда нельзя сбрасывать со счетов такой вариант, при котором перед выборами появится еще один желающий ввязаться в президентскую гонку. Для совершенно новой фигуры, считает Жигэу, оставшегося времени мало, хотя и не исключено, что кто-то может появиться.