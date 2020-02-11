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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: конфликт между Санду и Нэстасе был предопределен

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200211/29158182/ciurea-konflikt-mezhdu-sandu-i-nastase-byl-predopredelen.html

Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире студии Sputnik Молдова об истоках конфликта между лидерами блока ACUM Андреем Нэстасе и Майей Санду.

Конфликт между политиками "правого" фланга Майей Санду и Андреем Нэстасе тянется давно, то усугубляясь, то затухая и пребывая в стадии "холодного перемирия". Некоторое время назад разногласия снова вспыхнули, на этот раз, из-за невозможности прийти к соглашению по поводу единого кандидата на предстоящих парламентских выборах в округе Хынчешть. Политолог Корнелиу Чуря считает, что в данном конфликте невозможно каким-либо образом поставить точку, поскольку в его истоках лежат политические амбиции участников.

"Не уверен, что конфликт между Санду и Нэстасе заслуживает серьезной аналитики, потому что это естественные разногласия между лидерами двух политических групп, находящихся на одном фланге", - отметил Чуря.

По словам политолога, этот конфликт был предопределен с самого начала, с момента, как определенные силы на Западе посчитали, что Майя Санду является лучшей кандидатурой, нежели Андрей Нэстасе. Отсюда вытекало и возникшее между ними соперничество. Уступка, сделанная Нэстасе в 2016 году в пользу Санду, конечно же, дала Санду огромное преимущество, которое она использовала в дальнейшем. Избиратель, проголосовавший за Санду в 2016, затем привычно продолжал голосовать за нее.

"То есть, ей были созданы определенные искусственные преимущества, которыми она пользуется и сейчас, и это является "яблоком раздора" в блоке. На данном этапе все остальные политические силы, за исключением определенных унионистских партий, пытаются нейтрализовать эти преимущества, чтобы создать равные условия политической борьбы на правом фланге, чтобы и у них появились шансы для выдвижения своего кандидата на президентские выборы", - полагает Чуря.

То, что произошедшая ссора плавно перетекла в политический конфликт, по мнению эксперта, ошибка исключительно Майи Санду, которая создала все предпосылки для того, чтобы другие правые силы оспаривали ее верховенство на правом фланге.

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