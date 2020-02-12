Петрович: юбилей Победы будет отмечаться в Молдове на самом высоком уровне

Руководитель Русского историко-патриотического клуба и глава Координационного совета российских соотечественников в Молдове Алексей Петрович рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, как в нашей стране будут отмечать 75-летие Великой отечественной войны.

Постановление о праздновании 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне было принято правительством Республики Молдова 5 февраля 2020 года. Создана рабочая группа под руководством премьер-министра, в которую вошли руководители профильных ведомств – Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, а также руководители крупных общественных организаций.

Как отметил руководитель Русского историко-патриотического клуба, ставший недавно и председателем Координационного совета российских соотечественников в Республике Молдова Алексей Петрович, государственный план мероприятий предусмотрен довольно обширный, вовлеченные общественные организации реализацию этого плана поддерживают и будут принимать в нем самое деятельное участие.

"В плане учтены все сферы, связанные с темой войны – это, прежде всего, военно-мемориальная работа, приведение в порядок памятников, мемориалов, это забота о ветеранах Великой отечественной войны, а также патриотическое воспитание молодежи, донесение до юного поколения объективных данных о событиях Великой отечественной войны", - заявил Петрович.

По словам Петровича, у общественных организаций, которые постоянно ведут такую работу, есть и собственные планы, более широкие. Они включают реставрацию памятников и проведение молодежных мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием.

"Важный момент, который я хочу отметить, это то, что мероприятия не закончатся в мае 2020 года, а будут проводиться на протяжении всего года. Безусловно, кульминацией праздничных мероприятий станет марш "Бессмертного полка", праздничный салют, вручение памятных медалей ветеранам Великой отечественной войны", - заключил Петрович.