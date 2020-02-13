Михэеш: учащиеся должны иметь возможность получать образование на родном языке

Закон о языках, действовавший в Молдове, устарел и Конституционный суд его практически аннулировал. Но на данный момент Парламент не ведет разговоров о проекте нового закона об языках, сообщил политолог Роман Михэеш. В то же время, такой закон стране необходим, чтобы представители всех национальностей, проживающих в Молдове, чувствовали себя защищенными.

С точки зрения политолога, на парламентской основе должна быть создана группа из экспертов и депутатов, включающая специалистов из тех институтов, которые захотят участвовать в разработке. Новый закон должен отвечать всем требованиям конституционности.

"В Молдове это очень щепетильный вопрос, здесь не надо торопиться. Закон о языке не может быть разработан за одну-две недели. Пусть над ним работает специализированная комиссия в составе ученых, депутатов, представителей различных национальных общин, представленных в Молдове".

Также эксперт заявил, что Молдова должна найти средства на то, чтобы представители национальных меньшинств, проживающих в республике Молдова, имели возможность обучать детей в школах на родном языке.

"Учащиеся болгарской, украинской, русской, других национальностей должны иметь возможность учиться на родном языке хотя бы до девятого класса. Говорят, что у государства нет финансов, нет учителей, учебников. Но надо найти деньги и решить эту проблему", - отметил Михэеш.

Без предоставления возможности всем желающим обучаться в школах на родном языке, Молдова еще долго не сможет решить языковой вопрос, полагает эксперт.