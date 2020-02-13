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Roman Mihăeș
© Sputnik / Miroslav Rotari

Михэеш: учащиеся должны иметь возможность получать образование на родном языке

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200213/29184262/mihaes-uchaschiesya-dolzhny-imet-vozmozhnost-poluchat-obrazovanie-na-rodnom-yazyke.html

Республика Молдова нуждается в новом законе о языках, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

Закон о языках, действовавший в Молдове, устарел и Конституционный суд его практически аннулировал. Но на данный момент Парламент не ведет разговоров о проекте нового закона об языках, сообщил политолог Роман Михэеш. В то же время, такой закон стране необходим, чтобы представители всех национальностей, проживающих в Молдове, чувствовали себя защищенными.

С точки зрения политолога, на парламентской основе должна быть создана группа из экспертов и депутатов, включающая специалистов из тех институтов, которые захотят участвовать в разработке. Новый закон должен отвечать всем требованиям конституционности.

"В Молдове это очень щепетильный вопрос, здесь не надо торопиться. Закон о языке не может быть разработан за одну-две недели. Пусть над ним работает специализированная комиссия в составе ученых, депутатов, представителей различных национальных общин, представленных в Молдове".  

Также эксперт заявил, что Молдова должна найти средства на то, чтобы представители национальных меньшинств, проживающих в республике Молдова, имели возможность обучать детей в школах на родном языке.

"Учащиеся болгарской, украинской, русской, других национальностей должны иметь возможность учиться на родном языке хотя бы до девятого класса. Говорят, что у государства нет финансов, нет учителей, учебников. Но надо найти деньги и решить эту проблему", - отметил Михэеш.

Без предоставления возможности всем желающим обучаться в школах на родном языке, Молдова еще долго не сможет решить языковой вопрос, полагает эксперт.

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