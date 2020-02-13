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Ian Lisnevschi
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: Филат займется возвращением своей партии "на игровое поле"

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200213/29185204/lisnevskiy-filat-zaymetsya-vozvrascheniem-svoey-partii-v-igru.html

Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, вернется ли вышедший из заключения экс-премьер в активную политическую деятельность.

Влад Филат вернется на молдавскую политическую арену в качестве активного действующего политика, но, скорее всего, это произойдет после окончания президентских выборов, считает политолог Ян Лисневский. По мнению эксперта, в ближайшее время бывший лидер ЛДПМ, вероятно, займется подготовкой своей партии к парламентским выборам.

"На мой взгляд, это самое рациональное, что он может сделать", - заявил Лисневский.

По его словам, участие Либерал-демократической партии в парламентских выборах вполне возможно, в пользу этого свидетельствует тот факт, что политформирование на местных выборах проявило достаточную активность. И результаты голосования говорят нам о том, что партия обладает рейтингом доверия среди определенной части избирателей.

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Поэтому, заключил Лисневский, Филат в ближайшее время попытается вернуть свою партию "в строй", то есть, в активную политику, и будет работать над продвижением ЛДПМ в парламент.

Влад Филат – один из основателей Либерал-демократической партии, который руководил ею до 2016 года, когда после ареста он сложил полномочия главы политсилы. Филат отбывал наказание за коррупцию и извлечение выгоды из влияния в столичном пенитенциаре №13. В начале декабря 2019-го Филат освободился по УДО.

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