Кульминский: соцопросы могут использоваться как метод политической борьбы

Как отличить замер, достойный доверия, от того, который сделан по заказу и не отражает реальных тенденций, - об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Владислав Кульминский.

"Нарисованные" опросы, созданные по заказу, способны влиять на общественное мнение и формировать его определенным образом в интересах заказчика таких продуктов. Если предать массовой огласке данные четырех-пяти таких сфальсифицированных социсследований, это создает некую тенденцию, которая затем закрепляется в сознании людей.

Результаты таких опросов можно затем использовать, чтобы повысить рейтинг той или иной политической фигуры, поскольку люди, в большинстве своем, склонны доверять мнению большинства.

Для оценки того, насколько опросу можно доверять, нужно обратить внимание на несколько технических параметров, сообщил политолог Владислав Кульминский.

"Выборка должна составлять как минимум 1200-1300 человек, составлена она должна быть методом случайного подбора. Тогда этот опрос действительно репрезентативный", - отметил политолог.

Состав респондентов, рассказал эксперт, должен строиться таким образом, чтобы он максимально повторял модель общества, включая различные социальные, этнические, возрастные группы. В составленном по правилам зондаже это все учтено. Поэтому не стоит доверять опросам, из которых не понятно, кто отвечал, какие категории граждан.

По словам эксперта, Молдова сильно отстает от соседних стран в плане социологии - от Румынии, Украины, России и Белоруссии. В Молдове и со статистикой, и с социологией дела обстоят очень плохо, заключил Кульминский.

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