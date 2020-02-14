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Василе Боля
© Sputnik / Rodion Proca

Боля: взятые Молдовой кредиты не должны "проедаться"

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200214/29205482/bolea-vzyatye-moldova-kredity-ne-dolzhny-proedatsya.html

Если мы заимствуем деньги на внешних рынках, эта финансовая помощь не должна идти на текущее потребление, заявил в эфире студии Sputnik Молдова депутат парламента от ПСРМ Василий Боля.

Республике Молдова необходима помощь извне для осуществления экономических преобразований и тех секторов, которые являются приоритетными для страны. Заимствованные средства нужно вкладывать в экономику и инфраструктурные проекты, а не проедать их, считает депутат от фракции социалистов Василий Боля.

"Эти кредиты, пущенные в дело, – мотор нашей экономики. Они позволяют создавать новые предприятия и рабочие места. Будут выплачиваться налоги, за счет которых будет наполняться бюджет. Это повлияет на ВВП и рост благосостояния граждан", - отметил Боля.

Кроме того, полагает депутат, необходимы вложения в обеспечение достаточного уровня комфорта жителей Молдовы. Речь идет о том, что граждане страны зачастую не обеспечены элементарными удобствами.

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"Человек не должен месить грязь на дороге, у него должно быть нормальное уличное освещение ночью, у него должна быть вода, газ. Это те вещи, которые обеспечивают комфорт граждан. Сейчас во всех селах есть интернет, но не во всех есть газ и вода", - сказал Боля.

Молдова может рассчитывать на получение российского кредита, часть средств из которого обязательно будет потрачена на решение острых бытовых проблем, добавил Боля. Сейчас Молдовой предпринимаются шаги для того, чтобы в ближайшее время страна стала членом Евразийского банка, где можно было бы кредитоваться, чтобы реализовывать те или иные инфраструктурные проекты в нашей стране.

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