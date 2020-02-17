Киркэ: в сфере микрокредитования давно пора навести порядок

Правительство вынесло на обсуждение в парламенте проект закона о более строгой регламентации выдачи кредитов небанковскими организациями. Обусловлена такая мера тем, что уже около 600 тысяч граждан Молдовы прибегли к услугам микрокредитных организаций, а в молдавских судах на рассмотрении находится около 20 тысяч дел о невозможности погашения взятых в небанковском секторе займов. Ставки по такого рода кредитам уже доходят до 400%.
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Новый закон сможет помочь тем людям, которые не разбираются в финансовых тонкостях, считает эксперт в области экономики Роман Киркэ. Кроме того, принятие нового закона сможет в некотором роде "утихомирить" аппетиты микрокредитных организаций, которые постоянно повышают проценты.
"Микрокредиты – это форма спонтанного кредитования, когда люди на улице за несколько минут по острой необходимости, из-за нужды, берут эти кредиты и вводят себя в долговые обязательства. Я думаю, эта инициатива правильна", - отметил Киркэ.
"Это относительно новый сегмент рынка. Он более динамичный, чем банковская система. Мошенникам, тем, кто будет практиковать такие заоблачные ставки, не должно быть места на этом рынке", - заявил эксперт.
По его мнению, банки тоже должны подключаться к борьбе с мошенниками из небанковского сектора, поскольку микрокредитные организации являются их прямыми конкурентами. Банки должны повышать качество и быстроту обслуживания клиентов, чтобы граждане предпочитали идти за небольшим займом в банк, а не в сомнительную контору.
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