Киркэ: в сфере микрокредитования давно пора навести порядок

Правительство вынесло на обсуждение в парламенте проект закона о более строгой регламентации выдачи кредитов небанковскими организациями. Обусловлена такая мера тем, что уже около 600 тысяч граждан Молдовы прибегли к услугам микрокредитных организаций, а в молдавских судах на рассмотрении находится около 20 тысяч дел о невозможности погашения взятых в небанковском секторе займов. Ставки по такого рода кредитам уже доходят до 400%.

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Новый закон сможет помочь тем людям, которые не разбираются в финансовых тонкостях, считает эксперт в области экономики Роман Киркэ. Кроме того, принятие нового закона сможет в некотором роде "утихомирить" аппетиты микрокредитных организаций, которые постоянно повышают проценты.

"Микрокредиты – это форма спонтанного кредитования, когда люди на улице за несколько минут по острой необходимости, из-за нужды, берут эти кредиты и вводят себя в долговые обязательства. Я думаю, эта инициатива правильна", - отметил Киркэ.

Как сообщил эксперт, новый законопроект предусматривает, что ставка по кредитам не должна превышать 100% от суммы кредита. Однако и эта мера недостаточна, полагает Киркэ, поскольку все равно оставляет возможность микрокредитным организациям загонять людей в долговую кабалу, но все же серьезно сокращает организациям небанковского сектора возможности для наживы.

"Это относительно новый сегмент рынка. Он более динамичный, чем банковская система. Мошенникам, тем, кто будет практиковать такие заоблачные ставки, не должно быть места на этом рынке", - заявил эксперт.

По его мнению, банки тоже должны подключаться к борьбе с мошенниками из небанковского сектора, поскольку микрокредитные организации являются их прямыми конкурентами. Банки должны повышать качество и быстроту обслуживания клиентов, чтобы граждане предпочитали идти за небольшим займом в банк, а не в сомнительную контору.

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