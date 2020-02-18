Боля: будет ли единый кандидат от "правых" на президентских выборах в Молдове

От блока ACUM на предстоящих президентских выборах может и не быть единого кандидата, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат, представитель ACUM Владимир Боля.

Как партия PAS, так и партия DA могут пойти на президентские выборы отдельно - каждый с собственным кандидатом. Никаких проблем в этом нет, наоборот, положительным моментом в этом является то, что избиратели могут увидеть другие лица на политической сцене, полагает депутат от блока ACUM Владимир Боля.

"В выборах - два тура, и люди должны видеть новые лица. У нас огромное количество политических партий, и они никоим образом не включены в политическую работу. В чем тогда смысл их существования? Закрой такую партию, если у тебя нет собственного кандидата на местных выборах, нет кандидата на президентских, парламентских выборах", - сказал Боля.

Как отметил депутат, смысл существования политической партии заключается в том, чтобы прийти к власти и начать осуществлять свою программу работы по изменениям в государстве, по развитию этого государства, проводить политические и экономические реформы. Политик должен стремиться к реализации политических задач и целей, положительных преобразований в республике.

В Молдове, как подчеркнул Боля, есть почти 50 партий. Большая их часть, по словам парламентария, никак не вовлечена в политическую жизнь. Поэтому будет правильно, если каждая политическая сила выдвинет собственного кандидата – со своими идеями и видением развития государства.

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