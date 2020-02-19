Гурбуля: прокуратуру использовали для решения чьих-то задач

Эксперт в области права, экс-генеральный прокурор республики Валерий Гурбуля в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделился своим мнением о нарушениях, которые вскрылись в ходе проверки деятельности двух специализированных прокуратур.

В декабре, когда новый генпрокурор Александр Стояногло вступил в должность, он объявил о том, что в двух прокуратурах Республики Молдова нарушались права человека. Речь шла об Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. После этого некоторые эксперты стали выступать с радикальными предложениями – ликвидировать обе эти прокуратуры. Первую даже стали называть "дубинкой власти" – есть примеры, когда она использовалась в угоду определенными политическими деятелями для борьбы с неугодными лицами.

Бывший генпрокурор Валерий Гурбуля не согласен с теми, кто заявляет о необходимости ликвидации этих двух структур. По его мнению, принцип специализации является самым эффективным принципом осуществления деятельности прокуратуры. Многие страны, отметил Гурбуля, идут по пути создания большего количества структурных специализированных подразделений.

"Возьмем, к примеру, отмывание денег. Это специфическая отрасль. Не может человек, который всю жизнь специализировался в расследовании преступлений против личности – убийств, изнасилований – в одночасье стать специалистом по раскрытию преступлений, связанных с отмыванием денег", - заявил Гурбуля.

Как отметил эксперт, прокурорам, расследующим такие дела в условиях отсутствия прокуратур, специализирующихся на раскрытии именно этого вида преступлений, придется вникать во все тонкости такого рода дел и работать буквально "с нуля". То же самое касается и таких специфических видов преступности, как трафик людей, наркоторговля. Расследование таких дел должны вести специализированные прокуратуры, уверен Гурбуля.

"Проблема в том, что специализированную прокуратуру использовали в своих целях. Генеральная прокуратура сделала возможным использование ее для решения чьих-то задач. И если руководство Генпрокуратуры не знало о том, что творится в прокуратуре по противодействию коррупции, это говорит о непрофессионализме руководства Генпрокуратуры в то время, когда это стало возможным", - подчеркнул Гурбуля.

Эксперт отметил, что необходимо не ликвидировать специализированные прокуратуры, а создать механизм, при котором в будущем существовали бы минимальные риски использования прокуратуры в чьих-либо целях.

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