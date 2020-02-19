Шаповалов: вмешается ли "темная лошадка" в президентскую гонку

Политолог, историк Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, возможно ли появление на политическом поле Молдовы каких-то новых фигур, способных побороться за кресло главы государства на предстоящих выборах.

Некоторые эксперты предрекают появление некоего нового кандидата, способного отобрать голоса избирателей и у представителя "левых" сил, и у "правого" выдвиженца. Насколько вероятно появление такого участника электоральной гонки и кто им может стать? Политолог Борис Шаповалов рассказал, возможно ли появление "темных лошадок" в ходе президентских выборов.

"Назывались даже конкретные имена, например, бывшего премьера Иона Стурзы. Звучали еще некоторые фамилии, также речь шла о непартийном кандидате, о некоем едином общем кандидате от правых сил. Такая "фишка" появилась у Андрея Нэстасе", - отметил Шаповалов.

По мнению политолога, эту идею – о новом независимом кандидате от правых, скорее всего, продвигает прорумынское лобби. Возможно, это унионистские силы делают ставку на такого кандидата, с новым имиджем.

Вполне вероятно, что они рассчитывают на определенную фигуру – не того, кто по площадям с флагами бегал и призывал к чему-то, а солидного человека, бизнесмена. Но если это и так, то раскручивать такую персону надо начинать уже сейчас, потому что времени мало и упускать его нельзя.

"Предвыборную кампанию надо начинать за год, полгода – это уже мало. Поэтому я не думаю, что такой вариант пройдет. Жизнь, конечно, покажет, но раз до сих пор никого нового не появилось – значит, никого и нет", - добавил Шаповалов.

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