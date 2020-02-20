Жук: появится ли в парламенте Молдовы еще одна партия

Политолог Виктор Жук в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, не является ли выход группы из шести депутатов из состава Демпартии попыткой Владимира Плахотнюка создать новое политформирование, которое затем поможет ему вернуться в молдавскую политику.

Шесть парламентариев заявили 19 февраля о своем выходе из состава Демократической партии. Раскол в данном политическом формировании предрекали давно, и многие эксперты говорили о том, что в партии, на самом деле, существуют даже не два лагеря, а три, некоторые выделяли и четыре.

Шестеро "отколовшихся" заявили о формировании новой политической партии. Сразу были высказаны мнения, что данные депутаты остались подконтрольными бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, и что выход их из состава политформирования – часть игры, затеянной Плахотнюком, конечной целью которого является возвращение в Молдову и в молдавскую политику. Политолог Виктор Жук, однако, полагает, что о возвращении говорить пока еще слишком рано и что еще не пришел срок для Плахотнюка напомнить о себе.

"Должно пройти еще некоторое время, чтобы Плахотнюк смог вернуться, если он этого хочет. Не будем забывать, что он находится в международном розыске. Так что я не думаю, что он сейчас заинтересован в краткосрочном политическом проекте", - сообщил Жук.

Как отметил политолог, создание шестеркой ушедших депутатов новой политической партии вполне возможно, однако в конкуренции с той частью депутатов, которые остались в Демпартии, больше электоральных очков наберут те депутаты, которые предпочли сплотиться вокруг Павла Филипа и остаться в партии.

По мнению эксперта, люди, которые сгруппировались вокруг Андриана Канду, возможно, еще некоторое время будут работать в парламенте в составе депутатской группы. Потом на базе этой группы будет создаваться партия. Это классический ход создания политической партии, заключил Жук.

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