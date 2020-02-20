Мокану: Молдове необходимо вкладываться в развитие регионов и среднего бизнеса

Чтобы понять, куда двигаться Молдове, какую социально-экономическую политику проводить, чтобы средний класс в Молдове составлял не 12-15%, как сейчас, а большую часть населения, необходимо оценить опыт постсоциалистических стран. Такого мнения придерживается социолог Виктор Мокану. По его мнению, вопрос формирования среднего класса - это вопрос также и регионального развития страны. В Молдове, как отметил эксперт, слишком велика доля тех, кто стремится из регионов переехать в столицу или хотя бы в ближайший крупный город.
"Не только кишиневцам необходимо создавать условия для жизни. И не только в Бельцах, Кагуле, где сосредотачивается основная масса населения ближайших сел. Это ошибочно. Нужно взять на вооружение политику тех стран, где правильная региональная политика", - заявил Мокану.
"Если бы мы смогли поменять социально-экономическую политику в Молдове, мы могли бы изменить и социальную стратификацию общества", - добавил эксперт.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK