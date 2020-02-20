Мокану: Молдове необходимо вкладываться в развитие регионов и среднего бизнеса

Чтобы создать в Молдове нормальный средний класс, который в развитых странах составляет большинство населения, необходимо изменить социальную политику в стране, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Чтобы понять, куда двигаться Молдове, какую социально-экономическую политику проводить, чтобы средний класс в Молдове составлял не 12-15%, как сейчас, а большую часть населения, необходимо оценить опыт постсоциалистических стран. Такого мнения придерживается социолог Виктор Мокану. По его мнению, вопрос формирования среднего класса - это вопрос также и регионального развития страны. В Молдове, как отметил эксперт, слишком велика доля тех, кто стремится из регионов переехать в столицу или хотя бы в ближайший крупный город.

"Не только кишиневцам необходимо создавать условия для жизни. И не только в Бельцах, Кагуле, где сосредотачивается основная масса населения ближайших сел. Это ошибочно. Нужно взять на вооружение политику тех стран, где правильная региональная политика", - заявил Мокану.

По словам социолога, политика должна быть одинаково направлена на развитие всех регионов и на поддержку малого и среднего бизнеса. Было бы неплохо предоставить бизнесменам возможность получать кредиты на основании хороших бизнес-планов. Если при этом человек создал несколько рабочих мест, платил налоги, взял большой кредит на покупку техники и проработал не менее пяти лет, то сумма к возврату сокращается наполовину, а после десяти лет работы правительство оплачивает первоначальные вложения. Это было бы реальной поддержкой бизнеса, полагает Мокану.

"Если бы мы смогли поменять социально-экономическую политику в Молдове, мы могли бы изменить и социальную стратификацию общества", - добавил эксперт.

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