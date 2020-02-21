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Roman Mihăeș
© Sputnik / Rodion Proca

Михэеш: какое будущее ждет Партию социалистов и Демпартию

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200221/29276338/mihaes-kakoe-buduschee-zhdet-partiyu-sotsialistov-i-dempartiyu.html

Политолог Роман Михэеш ответил в эфире студии Sputnik Молдова на вопрос относительно политических перспектив сотрудничества ПСРМ и ДПМ.

Демпартия, оставшись без шестерых депутатов, сформировавших отдельную парламентскую группу Pro-Moldova, пошла на сотрудничество с Партией социалистов. Некоторые эксперты уже назвали этот союз "Властным альянсом", хотя социалисты с таким определением не согласны. Насколько живучим окажется этот союз и сколько он может просуществовать, рассказал политолог Роман Михэеш.

"Социалисты и часть Демократов, в составе 23 депутатов и Филипа с Дьяковым обозначили то, что они сотрудничают. Однако на данный момент они не пошли на формализацию отношений, то есть, не подписали никаких документов, скорее всего, и не подпишут", - отметил Михэеш.

Заседание парламента, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как заявил политолог, скорее всего, эти два политформирования будут сотрудничать, периодически встречаясь и обсуждая некоторые ключевые вопросы, сверяясь с повесткой. Депутаты обеих партий, полагает эксперт, будут согласовывать принятие законов и координировать совместные действия.

"На данный момент и против социалистов, и против того, что осталось от ДПМ, ведется ожесточенная политическая борьба. Для них единственный способ выжить политически – это держаться вместе, поддерживать правительство Кику и готовиться к президентским выборам", - сообщил Михэеш.

Скорее всего, заключил Михэеш, данное сотрудничество продлится до президентских выборов, а дальнейшая судьба взаимоотношений между ПСРМ и ДПМ будет зависеть от итогов выборов.

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