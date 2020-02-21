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Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: поляки благодарны советским воинам за освобождение от фашизма

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200221/29279234/sapovalov-polyaki-blagodarny-sovetskim-voinam-za-osvobozhdenie-ot-fashizma.html

Историк, политолог Борис Шаповалов прокомментировал итоги опроса, проведенного в Польше, согласно которым большинство поляков чувствуют благодарность к советским воинам за освобождение Польши от фашизма.

Результаты опроса, проведенного в Польше "Sputnik.Мнения", свидетельствуют, что 73 процента поляков помнят о том, что Освенцим освободили именно советские войска. 65 процентов респондентов отметили, что они благодарны Красной армии за освобождение Польши от фашизма. Историк, политолог Борис Шаповалов прокомментировал результаты этого опроса.

"Эти цифры иллюстрируют известную истину, что власть и народ не всегда едины. Польский народ благодарен Советскому Союзу за помощь в освобождении от оккупации Польши, он помнит о том, что 600 тысяч советских граждан погибло при освобождении Польши", - заявил Шаповалов.

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Как отметил историк, на территории Польши о тех событиях напоминают не только памятники советским воинам, но и воинские захоронения, и когда власть в угоду каким-то своим идеологическим планам пытается переписать историю, это встречает непонимание. Ну а действия и заявления польских властей, попытки сноса памятников советским воинам - это издержки той пропагандистской борьбы, которая ведется против России. Люди помнят и то, что Польшу освобождали не только русские, но и представители всего многонационального советского народа.

Но неблагодарная Европа пытается пытаются переписать историю, забыв, что войну против Советского союза вела не только одна нацистская Германия. Официально ее объявили девять европейских государств.   

"Сегодня кому-то не хочется об этом вспоминать. Кому-то из политиков хочется переписать историю и переделить границы", - заключил Шаповалов.

Социологический опрос проводила французская компания IFop в рамках проекта "Sputnik.Мнения". В исследовании принимала участие тысяча человек старше 18 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка выборки для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности в 95 процентов.

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