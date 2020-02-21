Шаповалов: поляки благодарны советским воинам за освобождение от фашизма

Результаты опроса, проведенного в Польше "Sputnik.Мнения", свидетельствуют, что 73 процента поляков помнят о том, что Освенцим освободили именно советские войска. 65 процентов респондентов отметили, что они благодарны Красной армии за освобождение Польши от фашизма. Историк, политолог Борис Шаповалов прокомментировал результаты этого опроса.
"Эти цифры иллюстрируют известную истину, что власть и народ не всегда едины. Польский народ благодарен Советскому Союзу за помощь в освобождении от оккупации Польши, он помнит о том, что 600 тысяч советских граждан погибло при освобождении Польши", - заявил Шаповалов.
Но неблагодарная Европа пытается пытаются переписать историю, забыв, что войну против Советского союза вела не только одна нацистская Германия. Официально ее объявили девять европейских государств.
"Сегодня кому-то не хочется об этом вспоминать. Кому-то из политиков хочется переписать историю и переделить границы", - заключил Шаповалов.
Социологический опрос проводила французская компания IFop в рамках проекта "Sputnik.Мнения". В исследовании принимала участие тысяча человек старше 18 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка выборки для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности в 95 процентов.