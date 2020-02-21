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Николай Чеботарь
© Sputnik / Osmatesco

Чеботарь: сколько денег нужно, чтобы молдавские футболисты играли хорошо

Экспертиза
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20200221/29283151/cebotar-skolko-deneg-nuzhno-chtoby-moldavskie-futbolisty-igrali-khorosho.html

Генеральный секретарь Федерации футбола Молдовы Николай Чеботарь рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, с какими проблемами сталкиваются клубы в преддверии национального первенства.

Через три недели стартует очередной Чемпионат Молдовы по футболу. Начинается он, как обычно, матчами в Национальной дивизии. Однако не все десять участвующих в ней клубов получили лицензии на выступление. Также стало известно, что ФК "Милсами" только приступил к тренировкам, сообщил Генеральный секретарь Федерации футбола Молдовы Николай Чеботарь.

"Так получилось, что три наших клуба из-за финансовых проблем еще не получили лицензию, но у них есть право в течение 5-7 дней подать апелляцию. Надеемся, что это время поможет им устранить все недоработки, и все команды, имеющие право выступать в Национальной лиге, получат лицензию", - отметил Чеботарь.

Если же говорить о физической подготовке команд, то на сегодняшний день в лучшей физической форме и лучшим образом подготовленными выглядят "Дачия-Буюкань" и "Шериф".

Футбольный мяч
© Sputnik / Yana Zaharova
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Это оттого, что не каждый молдавский клуб имеет на сегодняшний день возможность выехать на сборы. Дело упирается, как бы банально это ни звучало, в финансовую составляющую.

Отличился опять же "Шериф", у которого были выезды за границу. Вообще же, как рассказал собеседник, клубу из Национальной дивизии необходимы немалые средства на один сезон. Конечно, в каждом конкретном случае - разные зарплаты и условия, но в среднем, чтобы команда достойно подготовилась к соревнованиям и претендовала на хорошие результаты, необходима сумма в районе пятисот тысяч евро, заключил Чеботарь.

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